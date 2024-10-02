У блакитному купальнику з жовтими рюшами: Арабелла Чі похизувалася яскравим пляжним луком

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – похизувалася новим пляжним аутфітом.

Цього разу білявка приймала сонячні ванни у блакитному купальнику з квітковим принтом і жовтими рюшами.

Арабелла Чі

Арабелла продемонструвала струнку фігуру і пікантний бюст. У неї було мокре волосся, золоті сережки у вухах, а на шиї – золоті ланцюжки з підвісками.

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у розкішному купальнику чорного кольору із металевими кільцями похизувалася стрункою фігурою.

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