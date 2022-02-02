У блакитному пальті і кепці: Катя Осадча прогулялася зимовим Львовом

Ведуча "Світського життя" під час робочого відрядження встигає трішки і відпочити.

Катя Осадча наразі перебуває у Львові, куди вона приїхала на знімання нового випуску "Світського життя". У перерві між зніманнями ведуча вирішила прогулятися історичною частиною зимового міста, посидіти у кав'ярні і попити львівської кави. Відео звідти вона виклала в Instagram.

Для прогулянки вона обрала стильне блакитне пальто, під яким на ній була легка молочна куртка і чорна водолазка (яку потім вона змінила на білу). Свій лук Катя доповнила білою кепкою та чорними рукавичками.

Волосся Осадча розпустила, зробила макіяж з акцентом на очах і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Нагадаємо, раніше Катя під час знімань сюжету у Буковелі насолоджувалася зі Златою Огнєвіч купанням у чанах просто неба. Вони були одягнені у стильні купальники.

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