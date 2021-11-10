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У блакитному пальті та джинсах: вагітна Джорджина Родрігес з'явилася на публіці

У блакитному пальті та джинсах: вагітна Джорджина Родрігес з'явилася на публіці

Джорджіна Родрігес / Instagram Джорджини Родрігес

27-річна португальська модель та кохана Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — нещодавно розповіла, що вагітна двійнятами.

Ми стежимо за оновленнями її Instagram-блогу, адже цікаво поглянути, як змінюватиметься фігура Джорджини під час другої вагітності.

Днями дівчина опублікувала знімок, на якому зображена зі старшим сином Кріштіану – Кріштіану Роналду-молодшим на футбольному полі в місті Манчестер, в Англії.

"Підтримую мого великого хлопчика ⚽️❤️", — написала у підписі Джорджина.

Одягнена Родрігес була в небесно-блакитне пальто, світлу теплу водолазку та джинси-кльош, взута в чорні черевики, а в руці тримала блакитну сумку на короткій ручці. Поруч із моделлю троє молодших дітей — спільна дочка пари Алана та 4-річні близнюки Єва та Матео.

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