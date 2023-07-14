У блакитному піджаку на голе тіло і з перлинним намистом: учасник "Євробачення-2022" відвідав прем'єру фільму

Сем Райдер у стильному луку прийшов на прем'єру "Оппенгеймеру".

Представник від Великої Британії на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" – Сем Райдер – відвідав прем'єрний показ фільму від режисера Крістофера Нолана – "Оппенгеймер", заснованому на реальних подіях.

На заході артист з'явився у стильному ніжно-блакитному костюмі з білою вставкою, двобортний піджак якого він одягнув на голе тіло, продемонструвавши частину татуювання на грудях.

Сем Райдер / Фото: Associated Press

Вбрання Сем скомбінував зі світлими кросівками. На шиї у нього було перлинне намисто з кольоровими зірочками.

Сем Райдер / Фото: Associated Press

До слова, "Оппенгеймер" – це історія про винайдення атомної бомби американським вченим Робертом Оппенгеймером. У стрічці зіграли Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Флоренс П'ю, Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон та інші.

В український фільм прокат вийде 20 липня.

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