У блакитному та червоному кольорі: красива Дженніфер Гарнер на червоній доріжці церемонії

Колишня дружина Бена Аффлека — акторка Дженніфер Гарнер — відвідала 8-му щорічну церемонію вручення премії Fashion Los Angeles Awards, що проводилася The Daily Front Row, у готелі Beverly Hills у Беверлі-Гіллз. На червону доріжку цього заходу зірка вийшла у незвичайній сукні від бренду Rosie Assoulin із колекції весна-літо 2024.

Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

Вбрання складалося двох кольорів, оскільки верхня частина була блакитною, а ось низ — червоним. На талії спідницю сукні прикрашало невелике драпування, а плечі були опущені і теж прикрашені драпуванням.

Доповнила лук Дженніфер прикрасами від Briony Raymond, а також червоним клатчем та босоніжками з переплетеними ремінцями. Волосся акторка розпустила і уклала у легкі хвилі, на обличчі у неї був макіяж у ніжній гамі.

Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

Бен Аффлек також нещодавно потрапив під приціл фотографів – актора заскочили на вулиці у Лос-Анджелесі з великою сумкою в руках, коли він ішов до машини.

Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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