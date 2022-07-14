У блакитному топі і жовтому костюмі: Настя Каменських продемонструвала образ у патріотичних кольорах

Настя Каменських продемонструвала шанувальникам свій новий патріотичний аутфіт. Артистка постала на знімках у блакитному топі і жовтому костюмі від українського бренду Maritel, який складається із сорочки і вільних штанів.

Настя Каменських / Фото: Instagram Насті Каменських

У такому образі зірка з'явилася на репетиції благодійного концерту у Тель-Авіві.

Настя Каменських / Фото: Instagram Насті Каменських

"Любов переповнює, коли я співаю для вас. Коли ми з вами єднаємось у спільній справі і підтримуємо одне одного. Коли бачу український прапор всюди, де співаю про Україну.

Вчора в Тель-Авіві в черговий раз переконалась, що музика, енергія добра та кольори дійсно здатні лікувати душу, заспокоювати і допомагати.

Ми ще стільки всього маємо зробити, стільки відновити та відбудувати. Але поки кожен з нас, як зараз, робить все можливе і навіть неможливе задля світлого і мирного майбутнього - допоки я знаю, що в нас все вийде!", - написала Настя.

Нагадаємо, Настя у патріотичній футболці зустрілася у Швейцарії з українськими дітьми-сиротами з Маріупольського центру соціальної підтримки дітей та сімей "Крила надії".

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