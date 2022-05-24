У блакитному вбранні і з жовтою сумочкою: Тільда Свінтон підтримала Україну на Каннському кінофестивалі

У блакитному вбранні і з жовтою сумочкою: Тільда Свінтон підтримала Україну на Каннському кінофестивалі

Британська акторка, зірка "Доктора Стренджа" зявилася у Каннах у кольорах українського стяга.

Тільда Свінтон відвідала на Каннському кінофестивалі пресконференцію фантастичного фільма "Три тисячі років туги", в якому зіграла головну роль.

Тільда Свінтон / Фото: Getty Images

Там акторка з'явилася у блакитній довгій сукні-сорочці. Свій образ акторка доповнила жовтою сумочкою.

Тільда Свінтон / Фото: Getty Images

На заході була присутня шеф-редакторка видання Marie Claire Ukraine Ірина Татаренко, яка поцікавилася у Свінтон - блакитно-жовті кольори у її образі – це підтримка України чи просто вибір стиліста. На що акторка відповіла, що "це про Україну".

"Я запитала у неї: "Жовтий і синій у вашому вбранні - це ваш маніфест чи вибір стиліста?" Вона коротко відповіла: "Так, це про Україну" і усміхнулася мені", - написала Ірина Татаренко під відео з Тільдою у себе в Instagram.

Нагадаємо, все більше світових зірок та монархів проявляють свою підтримку Україні. Вони з'являються на різних заходах у синьо-жовтих вбраннях та з українськими стрічками на одязі.

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