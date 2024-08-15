У блакитному жакеті і мініспідниці з принтом губ: стильний вихід американської акторки

Папараці заскочили американську акторку Гарсель Бове на вулицях Нью-Йорка. Вона прогулювалася містом у стильному луку.

Жінка одягла чорні сорочку і коротку спідницю з принтом губ блакитних і кремових кольорів, якою підкреслила ноги. На плечі вона накинула блакитний жакет.

Гарсель Бове / Фото: Getty Images

Аутфіт Бове доповнила блакитними лакованими туфлями-човниками на шпильках.

Вона розпустила волосся із проділом посередині, зробила макіяж смокі-айс і білий манікюр. На зап'ясті у Гарсель був культовий браслет від Cartier у вигляді закрученого цвяха.

Нагадаємо, Гарсель Бове прийшла на ранкове шоу Good Morning America у костюмі кислотно-салатового кольору, який складався зі штанів-палацо і жакета з одним ґудзиком у тон.

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