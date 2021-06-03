У блакитному жакеті і на високих шпильках: вагітна Катя Осадча відвідала прем'єру української спортивної драми

Ведуча обрала для світського заходу ніжний аутфіт.

Вчора, 2 червня, Катя Осадча відвідала прем'єру української спортивної драми "Пульс", яка відбулася в межах кінофестивалю Molodist.

Ведуча взяла інтерв'ю у одного з акторів стрічки – Олександра Кобзаря - для нового випуску "Світського життя".

Олександр Кобзар і Катя Осадча/Фото Аліни Онопи

Катя, як завжди, мала стильний образ. Цього разу вона обрала лук у ніжних відтінках. На ній був блакитний двобортний жакет, прикрашений стрічками з каміння, білі широкі штани та білі гостроносі туфлі на шпильках.

Катя Осадча/Фото Аліни Онопи

Жакет підкреслив вагітний живіт зірки.

Катя Осадча/Фото Аліни Онопи

Волосся Осадчої було розпущене і прикрашене блискучим широким обідком та тоненьким, інкрустованим камінням. У вухах у неї були довгі блискучі сережки. Світло-бежевий манікюр завершив образ Каті.

Катя Осадча/Фото Аліни Онопи / Instagram Каті Осадчої

Катя Осадча/Фото Аліни Онопи

Про фільм "Пульс"

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Режисером картини виступив Сергій Чеботаренко. В ній розповідається про українську легкоатлетку Оксану, яка проживає у маленькому містечку. У неї є мрія - потрапити на Олімпійські ігри. Вона зустрічається з хлопцем, який теж займається спортом.

Спортивна кар’єра Оксани лише розпочинається, але у неї вже чудові результати. І тут дівчина разом із сім'єю потрапляє в автомобільну аварію, внаслідок якої майже втрачає зір.

Здавалося б, що на кар'єрі Оксани можна ставити хрест, але вона не хоче з цим миритися. Дівчина не збирається здаватися. Вона прагне показати і довести всім, що на шляху до своєї мрії жодні перешкоди не можуть завадити.

Цікаві факти про стрічку "Пульс":

Вона заснована на реальній історії української спортсменки, легкоатлетки, Паралімпійської чемпіонки 2008 року, п’ятикратної срібної та бронзової призерки літніх Паралімпійських ігор 2008, 2012 і 2016 років - Оксани Ботурчук.

Ботурчук під час написання сценарію консультувала авторів. Вона також працювала з акторами та знімальною групою, щоб максимально точно відтворити реальні тренування професійних спортсменів, нюанси, пов’язані з моторикою та поведінкою людини, яка частково втратила зір.

Головну роль зіграла акторка Наталія Бабенко. Щоб максимально втілитися у свою героїню, вона пів року займалася інтенсивними тренуваннями. Те саме зробив і режисер фільму Сергій Чеботаренко, який розпочав займатися бігом з тренером та долучився до бігових ком’юніті ще до знімань, щоб зануритися у тему підготовки до змагань та докладно її зрозуміти.

Офіційним саундтреком до стрічки стала пісня Alyona Alyona про віру в себе - Go-go!

Катя Осадча на прем'єрі українського фільму "Пульс" (9 фото)

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