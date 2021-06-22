У блакитному жакеті і улюблених босоніжках Saint Laurent: переможниця "Холостяка-10" відсвяткувала 25-річчя

Дівчина улетіла на відпочинок в свій день народження.

Переможниці шоу "Холостяк-10" — Даші Ульянової — 21 липня виповнилося 25 років. Відзначати ювілей дівчина відправилася до Стамбула, фотографіями зі святкування дівчина поділилася в Instagram.

Вона показала фото з номера готелю. Даша в білому халаті з величезним букетом півоній позувала на ліжку, яке було усипане пелюстками квітів.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

І показала свій красивий образ для вечірньої прогулянки. Ульянова вдягла блакитний жакет, білу футболку з чорним принтом і джинси. Свій лук вона доповнила улюбленими чорними босоніжками на шпильці від Saint Laurent і білою стеганою сумкою від цього ж бренду.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

"Який прекрасний вік — 25 років. Здавалося б, це ще так мало, але вже так багато. Стільки дивовижних моментів відбулося за цей час і стільки чудових людей зустрілося на моєму шляху. Моє серце тішиться. Величезне дякую кожному, хто приділив мені найцінніше — свій часу і увагу. Ваші добрі теплі слова багато чого варті! Я дуже вразлива і емоційна людина, тому така кількість привітань мене дуже зворушила. А головне — їх суть.

Я хочу, щоб все те світле і чудове, що ви мені побажали, обов'язково було і у вашому житті. Хочу, щоб всі мої рідні, близькі, друзі, моя інстасім'я стали ще щасливіше ", — написала учасниця 10-го сезону" Холостяка ".

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

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