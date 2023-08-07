У блакитному жакеті і жовтому комбінезоні: СолоХа продемонструвала вагітний живіт на прем'єрі фільму

СолоХа зі своєю донькою Аріаною побувала на прем'єрному показі українського фільму "Королі репу" від режисера Мирослава Латика, який відбувся у кінотеатрі "Оскар".

СолоХа/Пресслужба

Артистка обрала для своєї появи образ у патріотичних кольорах. На співачці був блакитний жакет і жовтий комбінезон у дрібний горошок із пікантним декольте і вирізом, через який вона продемонструвала великий вагітний живіт. Взута вона була у блакитні босоніжки на платформі і підборах. На плечі висіла блакитна сумка.

СолоХа/Пресслужба

СолоХа зробила укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і одягла на обличчя окуляри. У вухах у неї були лаконічні сережки, на шиї – хрестик на ланцюжку, а на руках – каблучки з камінням. Довгий молочний манікюр завершив яскравий лук артистки.

Донька СолоХи була одягнена у чорну сукенку і кеди з принтом.

СолоХа/Пресслужба

Про фільм:

У стрічці розповідається про долю юного репера Діми "Казана", який закохується в красуню Свєту і має намір завоювати її серце. Тож коли йому пропонують легкі гроші, він погоджується, але втрапляє в пастку. Як складеться доля головного героя? Чи вибереться він з усіх перипетій? Та чи буде все ж із коханою?

У картині зіграли Михайло Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Ірма Вітовська, Карина Химчук, Юрій Кулініч, Дмитро Хом'як та Андрій Борис. У саундтреку звучать композиції Kalush, Kazka, Cepasa і Krechet.

Нагадаємо, прем'єру фільму відвідала також Ксенія Мішина із сином.

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