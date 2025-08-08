- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 1 хв
У блакитній мінісукні з бантиками: Ешлі Роберст у кокетливому образі сходила на роботу
43-річна радіоведуча та ексучасниця The Pussycat Dolls одягла коротке вбрання, у якому мала грайливий і стрункий вигляд.
Ешлі Робертс потрапила до об’єктивів папараці у Лондоні, коли йшла з офісу, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.
Білявка мала кокетливий вигляд. На ній була блакитна мінісукня з галтером-стійкою, американською проймою і невеликим розрізом, яка підкреслила її стрункі ноги. А ще вбрання було прикрашене милими бантиками і під ним не було бюстгальтера.
Аутфіт Робертс доповнила блакитними гостроносими туфлями на шпильках і білою сумочкою.
Ешлі зібрала волосся в пучок, випустивши і накрутивши спереду пасма, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і завершила лук червоним манікюром.
Нагадаємо, Ешлі Робертс помітили на тенісному турнірі в Лондоні у білому твідовому вбранні і туфлях в тон.