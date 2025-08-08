У блакитній мінісукні з бантиками: Ешлі Роберст у кокетливому образі сходила на роботу

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс потрапила до об’єктивів папараці у Лондоні, коли йшла з офісу, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.

Білявка мала кокетливий вигляд. На ній була блакитна мінісукня з галтером-стійкою, американською проймою і невеликим розрізом, яка підкреслила її стрункі ноги. А ще вбрання було прикрашене милими бантиками і під ним не було бюстгальтера.

Ешлі Робертс / © Getty Images

Аутфіт Робертс доповнила блакитними гостроносими туфлями на шпильках і білою сумочкою.

Ешлі зібрала волосся в пучок, випустивши і накрутивши спереду пасма, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри і завершила лук червоним манікюром.

Нагадаємо, Ешлі Робертс помітили на тенісному турнірі в Лондоні у білому твідовому вбранні і туфлях в тон.