У блакитній мінісукні з драпуванням: нідерландська модель у ніжному образі прогулялася Парижем

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram серію світлин з прогулянки Парижем, неподалік Ейфелевої вежі.

Перед об’єктивом фотокамери дівчина постала у гарному ніжному образі. На ній була блакитна асиметрична мінісукня з драпуванням. Вбрання мало оголене плече і срібну брошку-кільце на одному боці. Воно чудово підкреслило її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Аутфіт Селія доповнила кремовими босоніжками з квітковою вишивкою і на невисоких шпильках.

Лаура зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і помадою ягідного відтінку, а також молочний манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками з перлинами, а руки — золотими браслетами і каблучками.

