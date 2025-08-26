ТСН у соціальних мережах

У блакитній мінісукні з драпуванням: нідерландська модель у ніжному образі прогулялася Парижем

Лаура Селія вбранням підкреслила струнку фігуру і ноги.

Аліна Онопа
Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram серію світлин з прогулянки Парижем, неподалік Ейфелевої вежі.

Лаура Селія

Лаура Селія

Перед об’єктивом фотокамери дівчина постала у гарному ніжному образі. На ній була блакитна асиметрична мінісукня з драпуванням. Вбрання мало оголене плече і срібну брошку-кільце на одному боці. Воно чудово підкреслило її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Аутфіт Селія доповнила кремовими босоніжками з квітковою вишивкою і на невисоких шпильках.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і помадою ягідного відтінку, а також молочний манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками з перлинами, а руки — золотими браслетами і каблучками.

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Лаура Селія

Нагадаємо, Лаура Селія у блакитній сукні з глибоким декольте спокусливо позувала на яхті.

