У блакитній мінісукні з драпуванням: нідерландська модель у ніжному образі прогулялася Парижем
Лаура Селія вбранням підкреслила струнку фігуру і ноги.
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram серію світлин з прогулянки Парижем, неподалік Ейфелевої вежі.
Перед об’єктивом фотокамери дівчина постала у гарному ніжному образі. На ній була блакитна асиметрична мінісукня з драпуванням. Вбрання мало оголене плече і срібну брошку-кільце на одному боці. Воно чудово підкреслило її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.
Аутфіт Селія доповнила кремовими босоніжками з квітковою вишивкою і на невисоких шпильках.
Лаура зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і помадою ягідного відтінку, а також молочний манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками з перлинами, а руки — золотими браслетами і каблучками.
