У блакитній мінісукні з мереживом: нідерландська модель у кокетливому образі повечеряла у ресторані
Лаура Селія у шовковому короткому вбранні сходила до ресторану в Іспанії.
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram серію світлин зі своєї поїздки до Іспанії, на яких вона продемонструвала кокетливий образ.
Дівчина сходила на вечерю до ресторану у блакитній шовковій мінісукні на тонких бретельках і з мереживом на декольте. Вбрання підкреслило її пишний спокусливий бюст, підтягнуту фігуру і стрункі ноги.
Аутфіт Лаура доповнила білими мереживними слінгбеками на шпильках. У неї було обʼємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і французький манікюр. У вухах у неї були сережки-пусети, на шиї — золотий ланцюжок із підвіскою, а на руках — золоті браслети.
