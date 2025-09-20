ТСН у соціальних мережах

У блакитній мінісукні з мереживом: нідерландська модель у кокетливому образі повечеряла у ресторані

Лаура Селія у шовковому короткому вбранні сходила до ресторану в Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram серію світлин зі своєї поїздки до Іспанії, на яких вона продемонструвала кокетливий образ.

Дівчина сходила на вечерю до ресторану у блакитній шовковій мінісукні на тонких бретельках і з мереживом на декольте. Вбрання підкреслило її пишний спокусливий бюст, підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Аутфіт Лаура доповнила білими мереживними слінгбеками на шпильках. У неї було обʼємне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і французький манікюр. У вухах у неї були сережки-пусети, на шиї — золотий ланцюжок із підвіскою, а на руках — золоті браслети.

Нагадаємо, Лаура Селія у яскравому бікіні похизувалася стрункою фігурою.

