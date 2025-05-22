У блакитній сорочці та коротких шортах: Кара Делевінь прогулялася Каннами

Кара Делевінь / © Getty Images

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Зірка відвідала десятий день 78-го кінофестивалю в Каннах. Акторка здивувала публіку несподіваною зачіскою та сукнею Vivienne Westwood, сяючи на червоній доріжці, а також потрапила до об’єктивів фотографів, коли її зазнімкували на вулицях Канн.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара була одягнена в блакитний костюм, що складався з сорочки з коротким рукавом і коротких шортів. Під сорочкою модель мала білий топ, взута була в чорні кеди, а в руках несла білу сумку.

Кара Делевінь / © Getty Images

Делевінь зібрала волосся в тугий пучок, наділа на обличчя мініатюрні окуляри від сонця і зробила легкий денний макіяж. Вона не звертала увагу на репортерів, які її фотографували.

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© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press