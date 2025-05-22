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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

У блакитній сорочці та коротких шортах: Кара Делевінь прогулялася Каннами

Модель та акторка Кара Делевінь потрапила під приціл папараці в Каннах.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кара Делевінь

Кара Делевінь / © Getty Images

Зірка відвідала десятий день 78-го кінофестивалю в Каннах. Акторка здивувала публіку несподіваною зачіскою та сукнею Vivienne Westwood, сяючи на червоній доріжці, а також потрапила до об’єктивів фотографів, коли її зазнімкували на вулицях Канн.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара була одягнена в блакитний костюм, що складався з сорочки з коротким рукавом і коротких шортів. Під сорочкою модель мала білий топ, взута була в чорні кеди, а в руках несла білу сумку.

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Делевінь зібрала волосся в тугий пучок, наділа на обличчя мініатюрні окуляри від сонця і зробила легкий денний макіяж. Вона не звертала увагу на репортерів, які її фотографували.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

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Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

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Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

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Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

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Зои Салдана_2 / © Associated Press

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© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

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Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

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Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

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Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

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Натали Портман_1 / © Associated Press

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Амаль Клуни_1 / © Associated Press

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Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

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