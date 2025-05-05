У блакитній сукні і без бюстгальтера: співачка Сабріна Карпентер блиснула сосками на коктейльній вечірці

Сабріна Карпентер / © Getty Images

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Сабріна Карпентер відвідала коктейльну вечірку, напередодні найважливішого вечора моди – Met Gala.

Для своєї появи артистка обрала ніжно-блакитну сукню по фігурі довжини максі, повністю розшиту паєтками. Вбрання було без рукавів і мало високий розріз аж до стегна, прикрашений великою золотою шпилькою. Під сукню Сабріна не одягла бюстгальтер, тож крізь тонку тканину можна було помітити її соски.

Сабріна Карпентер / © Getty Images

Аутфіт артистка доповнила бежевими босоніжками на екстремально високій платформі і шпильках.

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У Карпентер було укладання з локонами, макіяж із рожевими рум'янами і перламутровий манікюр. У вухах у неї були золоті сережки, а на руках – каблучки.

Нагадаємо, Сабріна Карпентер на церемонії Brit Awards 2025 сяяла у ніжно-рожевій сукні зі шлейфом від Alexander McQueen.