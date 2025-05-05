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- Шоу-бізнес
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У блакитній сукні і без бюстгальтера: співачка Сабріна Карпентер блиснула сосками на коктейльній вечірці
Попзірка обрала для свого виходу гламурне вбрання з паєтками і розрізом до стегна.
Сабріна Карпентер відвідала коктейльну вечірку, напередодні найважливішого вечора моди – Met Gala.
Для своєї появи артистка обрала ніжно-блакитну сукню по фігурі довжини максі, повністю розшиту паєтками. Вбрання було без рукавів і мало високий розріз аж до стегна, прикрашений великою золотою шпилькою. Під сукню Сабріна не одягла бюстгальтер, тож крізь тонку тканину можна було помітити її соски.
Аутфіт артистка доповнила бежевими босоніжками на екстремально високій платформі і шпильках.
У Карпентер було укладання з локонами, макіяж із рожевими рум'янами і перламутровий манікюр. У вухах у неї були золоті сережки, а на руках – каблучки.
Нагадаємо, Сабріна Карпентер на церемонії Brit Awards 2025 сяяла у ніжно-рожевій сукні зі шлейфом від Alexander McQueen.