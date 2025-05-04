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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
1 хв

У блакитній сукні і за руку з чоловіком: Єва Лонгорія повеселилася на дні народженні Девіда Бекхема

Акторка обрала для появи на ювілеї Бекхема красивий образ від бренду Victoria Beckham.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Єва Лонгорія з чоловіком

Єва Лонгорія з чоловіком / © Getty Images

Єва Лонгорія була у списку запрошених гостей на вечірку з нагоди 50-річчя Девіда Бекхема, яка відбулася у ресторані Core у Лондоні. На день народження вона приїхала разом зі своїм чоловіком Хосе Бастоном, який зазвичай намагається уникати публічних виходів.

/ © Getty Images

© Getty Images

Єва мала розкішний вигляд. На ній була небесно-блакитна шовкова сукня максі від Victoria Beckham з глибоким V-подібним вирізом та зібраними деталями на плечах. Лук акторка доповнила чорним жакетом, який висів на руці, і чорними босоніжками на шпильках. А ще Лонгорія підібрала до свого вбрання культовий аксесуар бренду своєї подруги — клатч Victoria з текстурованої телячої шкіри кольору слонової кістки.

/ © Getty Images

© Getty Images

Лонгорія зробила укладання з локонами, макіяж із бежевою помадою, французький манікюр, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руку — делікатним ланцюжком.

Бастона був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.

В Instagram Stories акторка показала фото з вечірки. Вона сфотографувалася зі своїм другом, стилістом Кеном Пейвзом.

/ © Instagram Єви Лонгорії

© Instagram Єви Лонгорії

/ © Instagram Єви Лонгорії

© Instagram Єви Лонгорії

Нагадаємо, Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем дружать вже майже два десятиліття. Вони познайомилися на початку 2000-х років через колишнього чоловіка Єви — Тоні Паркера.

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Дата публікації
Кількість переглядів
258
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