У блакитній сукні і за руку з чоловіком: Єва Лонгорія повеселилася на дні народженні Девіда Бекхема

Єва Лонгорія з чоловіком / © Getty Images

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Єва Лонгорія була у списку запрошених гостей на вечірку з нагоди 50-річчя Девіда Бекхема, яка відбулася у ресторані Core у Лондоні. На день народження вона приїхала разом зі своїм чоловіком Хосе Бастоном, який зазвичай намагається уникати публічних виходів.

© Getty Images

Єва мала розкішний вигляд. На ній була небесно-блакитна шовкова сукня максі від Victoria Beckham з глибоким V-подібним вирізом та зібраними деталями на плечах. Лук акторка доповнила чорним жакетом, який висів на руці, і чорними босоніжками на шпильках. А ще Лонгорія підібрала до свого вбрання культовий аксесуар бренду своєї подруги — клатч Victoria з текстурованої телячої шкіри кольору слонової кістки.

© Getty Images

Лонгорія зробила укладання з локонами, макіяж із бежевою помадою, французький манікюр, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руку — делікатним ланцюжком.

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Бастона був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.

В Instagram Stories акторка показала фото з вечірки. Вона сфотографувалася зі своїм другом, стилістом Кеном Пейвзом.

© Instagram Єви Лонгорії

© Instagram Єви Лонгорії

Нагадаємо, Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем дружать вже майже два десятиліття. Вони познайомилися на початку 2000-х років через колишнього чоловіка Єви — Тоні Паркера.