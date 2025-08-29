У блакитній сукні з флористичним принтом: модель Міранда Керр влаштувала собі пікнік

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Реклама

42-річна австралійська модель, колишній «ангел» Victoria’s Secret і бізнесвумен — Міранда Керр — останнім часом рідко виходить у світ і знімається для глянцю. Вона зайнята вихованням чотирьох дітей і просуванням свого бренду органічної косметики. Однак в її Instagram все ж з’являються нові фото.

Міранда вирішила влаштувати собі пікнік і показати, як це було, в Мережі. Вона позувала в пишній ніжно-блакитній сукні з флористичним принтом, яку доповнила плетеною сумкою Dior, ляпанцями з камінням від Miu Miu і солом’яним капелюхом.

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Міранда Керр / © Instagram Міранди Керр

Керр була зображена з кухлем чаю в руках, тарілкою малини і кошиком із квітами. «Шукайте мене на пікніку», — підписала фото модель.

Реклама

Зазначимо, Міранда зараз велику увагу приділяє сім’ї та дітям. Нагадаємо, першого сина Флінна вона народила в шлюбі з актором Орландо Блумом 2011 року. 2013-го вона вийшла заміж за засновника Snapchat Евана Шпігеля і народила від нього трьох синів — Гарта, Майлза і П’єра.

Раніше Міранда Керр з чоловіком відвідала Met Gala. На доріжці модель з’явилася в драматичному аутфіті. На ній була кастомна чорна скульптурна сукня від бренду Christian Dior, що поєднувала в собі високу моду з авангардною елегантністю. Це була сукня без бретельок з тканиною в стилі орігамі на спідниці, яка нагадувала частину жакета.