У блакитній сукні з глибоким декольте: нідерландська модель спокусливо позувала на яхті

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram знімки з відпочинку в італійському місті Амальфі. Красуня влаштувала собі фотосесію під час морської прогулянки на яхті.

Перед об’єктивом фотокамери вона постала у блакитній в’язаній довгій сукні з глибоким вирізом, золотим кільцем на декольте, рукавами-кльош і високим розрізом з одного боку.

У Лаури було укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр. Свій лук вона завершила золотими прикрасами.

Нагадаємо, Лаура Селія у чорній сукні без бретельок і з довгою грайливою торочкою на подолі прогулялася містом.