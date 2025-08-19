ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
2
У блакитній сукні з глибоким декольте: нідерландська модель спокусливо позувала на яхті

Лаура Селія обрала ніжний образ для морської прогулянки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram знімки з відпочинку в італійському місті Амальфі. Красуня влаштувала собі фотосесію під час морської прогулянки на яхті.

Перед об’єктивом фотокамери вона постала у блакитній в’язаній довгій сукні з глибоким вирізом, золотим кільцем на декольте, рукавами-кльош і високим розрізом з одного боку.

У Лаури було укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр. Свій лук вона завершила золотими прикрасами.

Нагадаємо, Лаура Селія у чорній сукні без бретельок і з довгою грайливою торочкою на подолі прогулялася містом.

