У блакитній сукні з лелітками від Dior: Моніка Барбаро зачарувала ніжним образом на прем’єрі в Лондоні

Моніка Барбаро / © Associated Press

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Моніка Барбаро відвідала прем’єру фільму «Штучний» у межах Лондонського кінофестивалю. Вона зіграла в цій стрічці та представила її на червоній доріжці.

Для події акторка обрала блакитну сукню від Christian Dior, оздоблену дрібними лелітками, які ефектно мерехтіли під спалахами камер. Вбрання мало тонкі бретелі та приталений силует із розкльошеною спідницею довжини міді. Поділ прикрашала вузька хвиляста оборка зі сріблястим блиском.

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Моніка Барбаро / © Associated Press

Сукню Барбаро поєднала з мулями кольору металік на підборах від Paris Texas. Лук доповнили невеликі сережки Ananya Jewelry, які ледь визирали з-під волосся.

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Моніка Барбаро / © Associated Press

У неї було хвилясте укладання з бічним проділом, ніжний макіяж з рожевими рум’янами й темно-бежевою помадою, а також молочний манікюр.

Моніка Барбаро / © Associated Press

Нагадаємо, Моніка Барбаро в білій сукні Dior з великою квіткою позувала на прем’єрі романтичної комедії «Лише одна ніч».

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