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У блакитній сукні з торочкою з намистин: Ванесса Кірбі відвідала прем'єру фільму "Фантастична четвірка"
Вона мала яскравий, ефектний та оригінальний вигляд.
Акторка Ванесса Кірбі відвідала презентацію фільму «Фантастична четвірка: Перші кроки» у Лондоні. На цей захід вона прийшла в оригінальній блакитній сукні, яка трохи приховувала об’ємним дизайном вагітний живіт акторки, що вже помітно округлився.
Сукня Ванесси була від бренду Loewe з колекції осінь-зима 2025. Вона зроблена з безлічі блакитних ниток з намистинами. Нитки пришиті з напуском і трохи хаотично, а на подолі асиметрично. На грудях сукні нитки звисали таким чином, що з’являлася торочка.
Цю сукню Ванесса доповнила сріблястими туфлями від Aquazzura з кількома ремінцями, а також прикрасами від Cartier. Волосся акторка уклала в елегантну зачіску з легкими хвилями, а також зробила гарний вечірній макіяж.
На прем’єру разом із нею вийшли до фотографів також колеги з фільму: Ебон Мосс-Бакрак, Педро Паскаль та Джозеф Квінн.
Педро Паскаль одягнув сорочку блакитного кольору, яка збіглася з відтінком кольору сукні Ванесси. Його образ був від Том Форд.
Нагадаємо, що про вагітність акторка вирішила розповісти як співачка Ріанна на Met Gala — підкресливши свій вагітний живіт обтислою сукнею.