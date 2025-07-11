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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

У блакитній сукні з торочкою з намистин: Ванесса Кірбі відвідала прем'єру фільму "Фантастична четвірка"

Вона мала яскравий, ефектний та оригінальний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ванесса Кірбі

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Акторка Ванесса Кірбі відвідала презентацію фільму «Фантастична четвірка: Перші кроки» у Лондоні. На цей захід вона прийшла в оригінальній блакитній сукні, яка трохи приховувала об’ємним дизайном вагітний живіт акторки, що вже помітно округлився.

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Сукня Ванесси була від бренду Loewe з колекції осінь-зима 2025. Вона зроблена з безлічі блакитних ниток з намистинами. Нитки пришиті з напуском і трохи хаотично, а на подолі асиметрично. На грудях сукні нитки звисали таким чином, що з’являлася торочка.

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Цю сукню Ванесса доповнила сріблястими туфлями від Aquazzura з кількома ремінцями, а також прикрасами від Cartier. Волосся акторка уклала в елегантну зачіску з легкими хвилями, а також зробила гарний вечірній макіяж.

На прем’єру разом із нею вийшли до фотографів також колеги з фільму: Ебон Мосс-Бакрак, Педро Паскаль та Джозеф Квінн.

Ванесса Кірбі, Ебон Мосс-Бакрак, Педро Паскаль і Джозеф Квін / © Associated Press

Ванесса Кірбі, Ебон Мосс-Бакрак, Педро Паскаль і Джозеф Квін / © Associated Press

Педро Паскаль одягнув сорочку блакитного кольору, яка збіглася з відтінком кольору сукні Ванесси. Його образ був від Том Форд.

Ванесса Кірбі та Педро Паскаль / © Associated Press

Ванесса Кірбі та Педро Паскаль / © Associated Press

Нагадаємо, що про вагітність акторка вирішила розповісти як співачка Ріанна на Met Gala — підкресливши свій вагітний живіт обтислою сукнею.

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кирби_2 / © Getty Images

© Getty Images

Ванесса Кирби_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ванесса Кирби_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

© Getty Images

Ванесса Кирби_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
333
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