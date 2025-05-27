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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
1 хв

У блакитному бікіні і джинсових мінішортах: папараці заскочили американську рестлерку у Маямі

Папараці сфотографували Саммер Рей, коли вона йшла на пляж.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Саммер Рей

Саммер Рей / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Маямі потрапила професійна борчиня Даніель Мойне, більш відома як Саммер Рей. Жінка вийшла на прогулянку у пікантному луку.

Вона була одягнена у блакитне перламутрове бікіні і джинсові мінішорти, які підкреслили її стрункі ноги.

Саммер Рей / © Getty Images

Саммер Рей / © Getty Images

Аутфіт Саммер доповнила прозорими пластиковими босоніжками на високих шпильках і шопером. У неї було розпущене волосся і сонцезахисні окуляри-авіатори на обличчі.

Нагадаємо, американська рестлерка Лів Морган сходила на прем’єру супергеройського фільму у провокаційній чорній сукні міді, яка з одного боку оголювала її тіло.

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