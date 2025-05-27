- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 95
- Час на прочитання
- 1 хв
У блакитному бікіні і джинсових мінішортах: папараці заскочили американську рестлерку у Маямі
Папараці сфотографували Саммер Рей, коли вона йшла на пляж.
До об’єктивів папараці у Маямі потрапила професійна борчиня Даніель Мойне, більш відома як Саммер Рей. Жінка вийшла на прогулянку у пікантному луку.
Вона була одягнена у блакитне перламутрове бікіні і джинсові мінішорти, які підкреслили її стрункі ноги.
Аутфіт Саммер доповнила прозорими пластиковими босоніжками на високих шпильках і шопером. У неї було розпущене волосся і сонцезахисні окуляри-авіатори на обличчі.
Нагадаємо, американська рестлерка Лів Морган сходила на прем’єру супергеройського фільму у провокаційній чорній сукні міді, яка з одного боку оголювала її тіло.