У блакитному бікіні і джинсових мінішортах: папараці заскочили американську рестлерку у Маямі

Саммер Рей / © Getty Images

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До об’єктивів папараці у Маямі потрапила професійна борчиня Даніель Мойне, більш відома як Саммер Рей. Жінка вийшла на прогулянку у пікантному луку.

Вона була одягнена у блакитне перламутрове бікіні і джинсові мінішорти, які підкреслили її стрункі ноги.

Саммер Рей / © Getty Images

Аутфіт Саммер доповнила прозорими пластиковими босоніжками на високих шпильках і шопером. У неї було розпущене волосся і сонцезахисні окуляри-авіатори на обличчі.

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Нагадаємо, американська рестлерка Лів Морган сходила на прем’єру супергеройського фільму у провокаційній чорній сукні міді, яка з одного боку оголювала її тіло.