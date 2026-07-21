ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
1 хв

У блакитному бікіні на яхті: британська модель похизувалася стрункою фігурою під час відпочинку в Італії

Джессіка Гейл показала яскраві фото зі своєї італійської відпустки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл поділилася в Instagram серією світлин з відпочинку на італійському острові Понца.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Для морської прогулянки на яхті дівчина обрала блакитне бікіні, яке складалося з ліфа з формованими чашками і широкими бретелями та плавок з високими вирізами на стегнах.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джес з різних ракурсів похизувалася стрункою фігурою, пишним декольте і бронзовою засмагою.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Свій лук Гейл доповнила діамантовими сережками-цвяшками, золотими браслетами й каблучками. Вона мала розпущене волосся і макіяж з ягідно-бежевою помадою.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

«Саме там, де я хочу бути», — зазначила Джессіка в дописі.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл влаштувала фотосет у соковитому бікіні в помаранчево-червоні смужки.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
262
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie