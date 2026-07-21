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- Шоу-бізнес
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У блакитному бікіні на яхті: британська модель похизувалася стрункою фігурою під час відпочинку в Італії
Джессіка Гейл показала яскраві фото зі своєї італійської відпустки.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл поділилася в Instagram серією світлин з відпочинку на італійському острові Понца.
Для морської прогулянки на яхті дівчина обрала блакитне бікіні, яке складалося з ліфа з формованими чашками і широкими бретелями та плавок з високими вирізами на стегнах.
Джес з різних ракурсів похизувалася стрункою фігурою, пишним декольте і бронзовою засмагою.
Свій лук Гейл доповнила діамантовими сережками-цвяшками, золотими браслетами й каблучками. Вона мала розпущене волосся і макіяж з ягідно-бежевою помадою.
«Саме там, де я хочу бути», — зазначила Джессіка в дописі.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл влаштувала фотосет у соковитому бікіні в помаранчево-червоні смужки.