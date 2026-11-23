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- Шоу-бізнес
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У блакитному бікіні на пляжі: Алессандра Амбросіо похизувалася фігурою під час відпочинку в Сіднеї
Бразилійка опублікувала в Мережі яскраві літні фото.
45-річна бразильська супермодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо опублікувала в Instagram нові фотографії з Австралії. Зірка подіумів вирушила до Сіднея, де насолоджується відпочинком і проводить час біля океану.
На фотографіях та відео Алессандра позує у блакитному бікіні та насолоджується сонячною погодою. Публікацію вона лаконічно підписала словами «Down under».
До Австралії Амбросіо приїхала разом зі своїм коханим, австралійським дизайнером ювелірних прикрас Баком Палмером. Пара разом з 2024 року, а в серпні 2026-го модель повідомила про заручини.
Зазначимо, Алессандра Амбросіо — одна з найвідоміших бразильських моделей. Вона здобула світову популярність завдяки співпраці з Victoria’s Secret, а також роботі з провідними модними брендами.
У жовтні цього року вона вийшла на подіум у рамках легендарного шоу Victoria’s Secret.