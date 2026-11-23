Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

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45-річна бразильська супермодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо опублікувала в Instagram нові фотографії з Австралії. Зірка подіумів вирушила до Сіднея, де насолоджується відпочинком і проводить час біля океану.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

На фотографіях та відео Алессандра позує у блакитному бікіні та насолоджується сонячною погодою. Публікацію вона лаконічно підписала словами «Down under».

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Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

До Австралії Амбросіо приїхала разом зі своїм коханим, австралійським дизайнером ювелірних прикрас Баком Палмером. Пара разом з 2024 року, а в серпні 2026-го модель повідомила про заручини.

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Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Зазначимо, Алессандра Амбросіо — одна з найвідоміших бразильських моделей. Вона здобула світову популярність завдяки співпраці з Victoria’s Secret, а також роботі з провідними модними брендами.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

У жовтні цього року вона вийшла на подіум у рамках легендарного шоу Victoria’s Secret.

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