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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
102
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1 хв

У блакитному бікіні: нідерландська модель блиснула пружними сідницями на пляжі в Іспанії

Лаура Селія показала нові фото у ніжному купальнику.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія поділилася в Instagram світлинами з відпочинку в Іспанії.

Красуну сфотографували, коли вона приймала сонячні ванни на пляжі. На Лаурі було блакитне бікіні на зав’язках. Селія блиснула на камеру своїми пружними спокусливими сідницями.

Лаура Селія

Лаура Селія

Модель готувалася до походу на пляж, як на вечірку. Вона зробила укладання з локонами, макіяж, прикрасила вуха перлинними сережками, руки — браслетами і каблучками і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри. Біля неї лежав солом’яний крислатий капелюх і солом’яна сумка.

Лаура Селія

Лаура Селія

На відпочинку Лаура також додала активності — вона пограла у волейбол.

Лаура Селія

Лаура Селія

Нагадаємо, Лаура Селія у білій сукні з декольте прогулялася Каннами.

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