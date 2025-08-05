У блакитному бікіні: нідерландська модель похизувалася стрункою фігурою на відпочинку в Італії

Лаура Селія

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Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram нові фото зі своєї відпустки, яку вона проводить у місті Амальфі, що неподалік Неаполя.

Лаура Селія

Цього разу красуня позувала на тлі красивого пейзажу у блакитному бікіні в рубчик і на завʼязках. Зверху Лаура одягла вкорочену картату блакитно-білу сорочку.

Лаура Селія

Селія продемонструвала струнку фігуру, плаский живіт і спокусливе декольте.

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Лаура Селія

До речі, вперше на фото модель постала із зібраним волоссям у хвіст. Їй пасує.

Лаура Селія

Нагадаємо, Лаура Селія на морську прогулянку на яхті одягла романтичний молочний ліф із в’язаними 3D-квітами.