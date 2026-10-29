У блакитному кардигані і з оголеним животом: Дженна Д’юенн потрапила під приціл папараці

Дженна Д’юенн / © Getty Images

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Дженну Д’юенн папараці зазнімкували у Лос-Анджелесі, коли вона виходила з репетиції шоу «Танці з зірками». Перед фотографами зірка з’явилася в яскравому повсякденному образі.

На ній був укорочений в’язаний кардиган із фактурним візерунком, круглою горловиною та ґудзиками в тон. Дженна залишила його розстебнутим, продемонструвавши білий спортивний топ із V-подібним вирізом і підтягнутий живіт.

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Дженна Д’юенн / © Getty Images

Кардиган вона поєднала з широкими блакитними штанами на еластичному поясі, прикрашеними синьою зіркою. Над ними виднівся широкий пояс обтислої спортивної речі насиченішого синього відтінку.

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Аутфіт Д’юенн доповнила сріблястими кросівками і місткою чорною сумкою на плечі. У руці вона тримала стакан з напоєм і телефон.

В акторки було хвилясте укладання і макіяж з рожевою помадою. Завершили лук сережки-цвяшки з діамантами.

Нагадаємо, Дженна Д’юенн у «голій» сукні зі стразами і в супроводі коханого прийшла на галавечір.

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