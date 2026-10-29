ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

У блакитному кардигані і з оголеним животом: Дженна Д’юенн потрапила під приціл папараці

Акторка поєднала затишний трикотаж зі спортивними речами для виходу після танцювальної репетиції.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дженна Д’юенн

Дженна Д’юенн / © Getty Images

Дженну Д’юенн папараці зазнімкували у Лос-Анджелесі, коли вона виходила з репетиції шоу «Танці з зірками». Перед фотографами зірка з’явилася в яскравому повсякденному образі.

На ній був укорочений в’язаний кардиган із фактурним візерунком, круглою горловиною та ґудзиками в тон. Дженна залишила його розстебнутим, продемонструвавши білий спортивний топ із V-подібним вирізом і підтягнутий живіт.

Дженна Д’юенн / © Getty Images

Дженна Д’юенн / © Getty Images

Кардиган вона поєднала з широкими блакитними штанами на еластичному поясі, прикрашеними синьою зіркою. Над ними виднівся широкий пояс обтислої спортивної речі насиченішого синього відтінку.

Аутфіт Д’юенн доповнила сріблястими кросівками і місткою чорною сумкою на плечі. У руці вона тримала стакан з напоєм і телефон.

В акторки було хвилясте укладання і макіяж з рожевою помадою. Завершили лук сережки-цвяшки з діамантами.

Нагадаємо, Дженна Д’юенн у «голій» сукні зі стразами і в супроводі коханого прийшла на галавечір.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie