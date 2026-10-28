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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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193
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1 хв

У блакитному костюмі на голе тіло: син Гайді Клум отримав нагороду "Модель року"

Хлопець здивував усіх своїм виступом на урочистій церемонії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Генрі Самуель

Генрі Самуель / © Getty Images

21-річний Генрі Самуель, син супермоделі Гайді Клум та музиканта Сіла, з’явився на церемонії Vienna Awards for Fashion & Lifestyle у Відні. На червоній доріжці молодий манекенник продемонстрував сміливий образ з оголеним торсом і отримав нагороду «Модель року — 2026».

Захід відбувся в історичному палаці Хофбург. Для виходу Генрі обрав світло-блакитний костюм німецького дизайнера Danny Reinke, відмовившись від сорочки під піджаком. Образ він доповнив чорними лакованими туфлями та срібними хрестами на шиї.

Генрі Самуель / © Getty Images

Генрі Самуель / © Getty Images

На церемонії Самуелю вручили нагороду Model of the Year 2026. З промовою на його честь виступив Еліас Беккер — син легендарного тенісиста Бориса Беккера.

(перегортайте фото вправо)

Після заходу Генрі поділився враженнями в Instagram і подякував організаторам за визнання.

Зазначимо, Генрі будує власну кар’єру в модельному бізнесі. Раніше молодий манекенник розповідав, що намагається розвиватися самостійно, незважаючи на популярність батьків. Минулого року Генрі дебютував на подіумі у Парижі.

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