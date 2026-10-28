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- Шоу-бізнес
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У блакитному костюмі на голе тіло: син Гайді Клум отримав нагороду "Модель року"
Хлопець здивував усіх своїм виступом на урочистій церемонії.
21-річний Генрі Самуель, син супермоделі Гайді Клум та музиканта Сіла, з’явився на церемонії Vienna Awards for Fashion & Lifestyle у Відні. На червоній доріжці молодий манекенник продемонстрував сміливий образ з оголеним торсом і отримав нагороду «Модель року — 2026».
Захід відбувся в історичному палаці Хофбург. Для виходу Генрі обрав світло-блакитний костюм німецького дизайнера Danny Reinke, відмовившись від сорочки під піджаком. Образ він доповнив чорними лакованими туфлями та срібними хрестами на шиї.
На церемонії Самуелю вручили нагороду Model of the Year 2026. З промовою на його честь виступив Еліас Беккер — син легендарного тенісиста Бориса Беккера.
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Після заходу Генрі поділився враженнями в Instagram і подякував організаторам за визнання.
Зазначимо, Генрі будує власну кар’єру в модельному бізнесі. Раніше молодий манекенник розповідав, що намагається розвиватися самостійно, незважаючи на популярність батьків. Минулого року Генрі дебютував на подіумі у Парижі.