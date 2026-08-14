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- Шоу-бізнес
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У блакитному міні з блискучою торочкою: нідерландська модель запалила на відпочинку в Іспанії
Лаура Селія продемонструвала ефектний блакитний ансамбль із мерехтливим декором.
Нідерландська модель Лаура Селія насолоджується відпочинком в Іспанії. У своєму Instagram вона опублікувала серію світлин, на яких танцювала на терасі з мальовничим краєвидом на море та скелясте узбережжя.
Для літнього вечора модель обрала блакитний комплект, що складався з кроптопа на тонких бретельках і мініспідниці. Вбрання було прикрашене блискітками та довгою мерехтливою торочкою, яка ефектно рухалася під час танцю.
Кроптоп підкреслив декольте моделі, а спідниця з низьким посадженням акцентувала увагу на її тонкій талії і довгих ногах.
Лук Лаура доповнила босоніжками кольору металік на високих стійких підборах і маленькою білою сумкою. На її зап’ясті був тонкий браслет, а на шиї — лаконічна підвіска.
Модель зробила макіяж з виразними стрілками і залишила довге меліроване волосся розпущеним.
«Десь між синьою годиною та небажанням, щоб літо закінчувалося», — підписала вона фото.
Нагадаємо, раніше Лаура Селія у світлому бікіні біля басейну похизувалася пружними сідницями.