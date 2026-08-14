У блакитному міні з блискучою торочкою: нідерландська модель запалила на відпочинку в Іспанії

Лаура Селія

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Нідерландська модель Лаура Селія насолоджується відпочинком в Іспанії. У своєму Instagram вона опублікувала серію світлин, на яких танцювала на терасі з мальовничим краєвидом на море та скелясте узбережжя.

Лаура Селія

Для літнього вечора модель обрала блакитний комплект, що складався з кроптопа на тонких бретельках і мініспідниці. Вбрання було прикрашене блискітками та довгою мерехтливою торочкою, яка ефектно рухалася під час танцю.

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Лаура Селія

Кроптоп підкреслив декольте моделі, а спідниця з низьким посадженням акцентувала увагу на її тонкій талії і довгих ногах.

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Лук Лаура доповнила босоніжками кольору металік на високих стійких підборах і маленькою білою сумкою. На її зап’ясті був тонкий браслет, а на шиї — лаконічна підвіска.

Лаура Селія

Модель зробила макіяж з виразними стрілками і залишила довге меліроване волосся розпущеним.

Лаура Селія

«Десь між синьою годиною та небажанням, щоб літо закінчувалося», — підписала вона фото.

Нагадаємо, раніше Лаура Селія у світлому бікіні біля басейну похизувалася пружними сідницями.

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