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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

У блакитному міні з блискучою торочкою: нідерландська модель запалила на відпочинку в Іспанії

Лаура Селія продемонструвала ефектний блакитний ансамбль із мерехтливим декором.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія насолоджується відпочинком в Іспанії. У своєму Instagram вона опублікувала серію світлин, на яких танцювала на терасі з мальовничим краєвидом на море та скелясте узбережжя.

Лаура Селія

Лаура Селія

Для літнього вечора модель обрала блакитний комплект, що складався з кроптопа на тонких бретельках і мініспідниці. Вбрання було прикрашене блискітками та довгою мерехтливою торочкою, яка ефектно рухалася під час танцю.

Лаура Селія

Лаура Селія

Кроптоп підкреслив декольте моделі, а спідниця з низьким посадженням акцентувала увагу на її тонкій талії і довгих ногах.

Лук Лаура доповнила босоніжками кольору металік на високих стійких підборах і маленькою білою сумкою. На її зап’ясті був тонкий браслет, а на шиї — лаконічна підвіска.

Лаура Селія

Лаура Селія

Модель зробила макіяж з виразними стрілками і залишила довге меліроване волосся розпущеним.

Лаура Селія

Лаура Селія

«Десь між синьою годиною та небажанням, щоб літо закінчувалося», — підписала вона фото.

Нагадаємо, раніше Лаура Селія у світлому бікіні біля басейну похизувалася пружними сідницями.

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