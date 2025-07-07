У блакитному мінівбранні та хустці: акторка Діана Крюгер відвідала показ бренду Patou

Діана Крюгер / © Getty Images

Реклама

Діану помітили папараці, коли вона вийшла з автомобіля та йшла на показ. Крюгер носила блакитний костюм строгого крою, який включав укорочений жакет із гудзиками та накладними кишенями, а також мініспідницю. Носила його акторка у поєднанні зі смугастою сорочкою темно-синього та білого кольору, комір та манжети якої помітно виділялися.

До свого ансамблю Діана одягла відповідну смугасту хустку, що доповнювала сорочку, а також прикраси — золоті сережки у формі сердець. Звичайно ж були й інші аксесуари: білий прямокутний клатч із золотою застібкою та мюлі з відкритим мисом та тонкими підборами. Волосся Діани було укладено в гладкий, зачесаний назад пучок.

Діана Крюгер / © Getty Images

Цей захід вона відвідала після того, як днем раніше сяяла на Літньому балі в Музеї декоративно-ужиткового мистецтва в Парижі. Той гламурний світський захід відбувався під керівництвом режисерки та сценаристки Софії Копполи та ознаменував собою старт Тижня жіночої моди в Парижі. Діана на вечірку прийшла у ніжній та шикарній сукні від бренду Alberta Ferretti з колекції осінь-зима 2025.

Реклама

Діана Крюгер / © Getty Images