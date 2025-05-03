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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

У блакитному плащі та в мінісукні: Енн Гетевей потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку

Зірку помітили дорогою на зіркову вечірку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Енн Гетевей та Адам Шульман

Енн Гетевей та Адам Шульман / © Getty Images

Акторка Енн Гетевей потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Зірку помітили з чоловіком Адамом Шульманом у Мідтауні, коли вони, тримавшись за руки, прямували на 30-річчя моделі Джіджі Хадід.

Цей рідкісний спільний вихід пари привернув увагу численних шанувальників та фотографів. Того дня 42-річна акторка мала красивий вигляд у білій мінісукні з глибоким вирізом від бренду Michael Kors, яку вона доповнила ефектним світло-блакитним шкіряним пальтом. Також Енн несла в руці невелику сумку від бренду Bvlgari та взула сріблясті босоніжки на підборах.

Енн Гетевей та Адам Шульман / © Getty Images

Енн Гетевей та Адам Шульман / © Getty Images

Її чоловік Адам Шульман вирішив дозволити дружині опинитися в центрі уваги, обравши простіше вбрання, що складалося з темно-синього светра, темних джинсів і чорних кросівок.

Цей захід Енн відвідала після того, як її запідозрили у пластичній операції. Річ у тому, що Гетевей нещодавно також прийшла на модний показ бренду Ralph Lauren осінь-зима 2025 року, з високим хвостом і продемонструвала дуже молодий вигляд.

Енн Гетевей на показі Ralph Lauren / © Associated Press

Енн Гетевей на показі Ralph Lauren / © Associated Press

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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