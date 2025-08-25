- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 1 хв
У блакитному сарафані і шоколадних мюлях: Діана Крюгер продемонструвала стрункі ноги у Франції
49-річна акторка приїхала до французького міста на кінофестиваль.
Діана Крюгер приїхала до Франції на фестиваль франкомовного кіно в Ангулемі. Цьогоріч вона є головою журі.
На фотоколі заходу акторка з’явилася у ніжному образі. На ній був блакитний короткий сарафан із квадратним вирізом та бежево-коричневими ґудзиками. Він чудово підкреслив її стрункі ноги.
Вбрання Крюгер скомбінувала із замшевими мюлями шоколадного відтінку і шкіряною коричневою сумкою. У Діани було укладання з локонами, ніжний макіяж і сонцезахисні окуляри на обличчі.
Нагадаємо, Діана Крюгер на показ бренду Patou прийшла у блакитному костюмі і смугастій хустці.