Шоу-бізнес
36
1 хв

У блакитному сарафані і шоколадних мюлях: Діана Крюгер продемонструвала стрункі ноги у Франції

49-річна акторка приїхала до французького міста на кінофестиваль.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Діана Крюгер

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер приїхала до Франції на фестиваль франкомовного кіно в Ангулемі. Цьогоріч вона є головою журі.

На фотоколі заходу акторка з’явилася у ніжному образі. На ній був блакитний короткий сарафан із квадратним вирізом та бежево-коричневими ґудзиками. Він чудово підкреслив її стрункі ноги.

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Вбрання Крюгер скомбінувала із замшевими мюлями шоколадного відтінку і шкіряною коричневою сумкою. У Діани було укладання з локонами, ніжний макіяж і сонцезахисні окуляри на обличчі.

Нагадаємо, Діана Крюгер на показ бренду Patou прийшла у блакитному костюмі і смугастій хустці.

