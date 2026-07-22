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- Шоу-бізнес
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У блакитному з мереживом: зірка реаліті у романтичному бікіні похизувалася пружними сідницями
Єва Гейл поділилася сонячними кадрами з відпочинку в Італії.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл проводить літню відпустку на мальовничому острові Понца. В Instagram вона опублікувала серію світлин, зроблених на яхті на тлі бірюзового моря та скелястого узбережжя.
Для морської прогулянки красуня обрала романтичне ніжно-блакитне бікіні з делікатним візерунком і білою мереживною облямівкою. Ліф чудово підкреслив її пишний бюст, а мініатюрні плавки на зав’язках — струнку талію й округлі стегна.
А ще Гейл похизувалася пружними сідницями.
Єва позувала з мокрим розпущеним волоссям і макіяжем із пишними віями та рожевою помадою. Свій пляжний образ вона доповнила тонкими золотими браслетами, каблучкою і молочним манікюром.
Нагадаємо, сестра Єви Гейл — Джессіка — влаштувала фотосет на італійському острові у блакитному купальнику.