У блакитному з мереживом: зірка реаліті у романтичному бікіні похизувалася пружними сідницями

Єва Гейл

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Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл проводить літню відпустку на мальовничому острові Понца. В Instagram вона опублікувала серію світлин, зроблених на яхті на тлі бірюзового моря та скелястого узбережжя.

Єва Гейл

Для морської прогулянки красуня обрала романтичне ніжно-блакитне бікіні з делікатним візерунком і білою мереживною облямівкою. Ліф чудово підкреслив її пишний бюст, а мініатюрні плавки на зав’язках — струнку талію й округлі стегна.

Єва Гейл

Єва Гейл

А ще Гейл похизувалася пружними сідницями.

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Єва Гейл

Єва позувала з мокрим розпущеним волоссям і макіяжем із пишними віями та рожевою помадою. Свій пляжний образ вона доповнила тонкими золотими браслетами, каблучкою і молочним манікюром.

Єва Гейл

Нагадаємо, сестра Єви Гейл — Джессіка — влаштувала фотосет на італійському острові у блакитному купальнику.

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