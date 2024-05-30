У блейзері, джинсах та з трендовою сумкою в руці: Сієнна Міллер під прицілом папараці

Акторка мала дуже стильний вигляд, тому її лук варто брати на замітку.

Сієнна Міллер була справжнім втіленням міського шику, коли її сфотографували на прогулянці Лондоном. 42-річна акторка, у якої у січні народилася друга дитина, поєднала сірий блейзер від Urban Outfitters, чорний топ та широкі блакитні джинси з нерівним подолом холошень від бренду Another Tomorrow.

Сієнна Міллер / Фото: Getty Images

Також вона взула чорні черевики козаки на невеликих підборах, прикрасила шию кількома золотими ланцюжками та розпустила волосся. Але головною зіркою цього образу стала коричнева сумка-мішок від бренду Jimmy Choo, у якої була коротка ручка і золота фурнітура. Такі сумки — один із головних трендів літа 2024 року.

Також нещодавно всі захоплювалися від іншого луку Сієнни — її блакитної ніжної сукні від Chloe з колекції ready-to-wear сезону осінь-зима 2024-2025, яку акторка одягла на Каннський кінофестиваль. У цьому вбранні вона з'явилася на червоній доріжці з 11-річною дочкою, мамою та бойфрендом.

Сієнна Міллер з дочкою та бойфрендом / Фото: Associated Press

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