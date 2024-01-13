У блейзері і червоній спідниці з флористичним принтом: Дженніфер Еністон відвідала премію

54-річна акторка гармонічно поєднала у своєму образі чорний і червоний кольори.

Дженніфер Еністон відвідала церемонію вручення премії AFI Awards. Щороку американський інститут кіно визначає 10 найкращих фільмів і телепрограм року. Захід відбувся у готелі Four Seasons Los Angeles у Беверлі-Гіллз.

Для своєї появи акторка обрала чорний блейзер, чорний топ в рубчик і з американською проймою та червону підницю міді з флористичним принтом.

Дженніфер Еністон / Фото: Getty Images

Аутфіт Джен доповнила чорними шкіряними чоботами на підборах. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із ніжно-рожевою помадою, темно-бордовий манікюр і завершила лук золотими сережками-кільцями і каблучками.

Нагадаємо, на червоній доріжці премії "Золотий глобус" Дженніфер Еністон сяяла у чорній сукні без бретельок від Dolce & Gabbana, зшитій спеціально для неї на замовлення.

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