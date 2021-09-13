У блейзері і широких джинсах: стильна Джей Ло прилетіла до Нью-Йорка

Джей Ло і Бен Аффлек вже повернулися з Італії до США.

У неділю 52-річну співачку заскочили на Юніон-сквер на Мангеттені, в Нью-Йорку. Дженніфер одягла подовжений білий блейзер під яким виднівся блискучий топ і була в чорних широких джинсах підкатаних знизу. Взула Джей Ло білі чоботи з розсипом страз і на підборах, на плечі у неї була біла сумка кросбоді, а на обличчі великі чорні сонцезахисні окуляри.

Дженіфер Лопес / Getty Images

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Лопес була, як завжди, з насиченим макіяжем на обличчі, в її вухах сяяли сережки з діамантами, на пальці була каблучка. Артистка перебувала в чудовому настрої і вітала публіку.

Нагадаємо, на кінофестивалі у Венеції Лопес супроводжувала коханого Бена Аффлека, який там представляв новий фільм за своєї участі "Остання дуель". Востаннє на доріжці пару бачили разом 2003 року, вони просували свій спільний фільм "Джилья".

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Associated Press

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек разом відвідали 78-й Венеційський кінофестиваль (15 фото)

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