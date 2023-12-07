У блейзері на голе тіло та з гарним манікюром: Наталі Портман вийшла на червону доріжку

У британській столиці відбулася прем'єра фільму "Травень грудень" з Наталі Портман та Джуліанною Мур у головних ролях.

Прем'єрний показ відбувся у The Curzon Bloomsbury у Лондоні. Цього разу Портман вийшла на доріжку в блейзері, який, схоже, одягла на голе тіло та штанях Schiaparell з осінньо-зимової колекції 2023 року.

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Наталі зібрала волосся в гладкий пучок, зробила макіяж блискучими тінями на повіках і рожевою помадою підкреслила губи.

Джуліанна Мур також вийшла на доріжку в чорному вбранні та у шкіряному пальті. У акторки на обличчі був такий самий легкий макіяж, а у вухах великі золоті сережки. Разом із ними перед камерами з'явився актор Чарльз Мелтон.

Наталі Портман, Чарльз Мелтон та Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у центрі сюжету фільму подружжя Джо та Грейсі, яке колись було учнем та вчителькою, а тепер виховує близнюків. Про їхню історію вирішують зняти художній фільм. Акторка, яка має зіграти Грейсі, приїжджає до них у гості, щоб краще підготуватися до ролі, але її приїзд ставить сімейне щастя під загрозу.

Нагадаємо, на прем'єру в Лос-Анджелесі Наталі Портман приїхала практично в образі "чорного лебедя".

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