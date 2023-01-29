У блейзері та без спідниці: ефектна Аманда Голден сяяла на червоній доріжці

Днями знаменитість завітала на офіційний захід, присвячений запуску шоу Britain's Got Talent 2023. На червону доріжку Голден тоді вийшла в подовженому блейзері від Saint Laurent за 2575 доларів кольору синього деніму. До вбрання Аманда підібрала кілька золотих браслетів, зокрема цвях від Cartier та Van Cleef & Arpels.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Вона взула лаковані туфлі на високих підборах із застібкою навколо щиколотки. Зробила матовий чорний манікюр, а також одягла кілька золотих підвісок на шию і нанесла на обличчя виразний макіяж, зробивши акцент на очах. Світле волосся ведучої було розпущене і укладене гарними хвилями.

Нещодавно ми показували, як Аманда невдало підібрала штани для походу на роботу. Того дня зірку сфотографували біля Heart Breakfast Radio Studios у Лондоні, коли вона виходила з офісу після ефіру.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

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