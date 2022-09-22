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У блейзері та біркенштоках: Джуліанну Мур помітили на вулиці у Нью-Йорку

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У блейзері та біркенштоках: Джуліанну Мур помітили на вулиці у Нью-Йорку

Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

Лук акторки був дуже стильним і не нав'язливим.

На початку місяця оскароносна акторка Джуліанна Мур була очільницею Венеційського кінофестивалю і практично щодня з'являлася на червоній доріжці у курюрних луках від іменитих дизайнерів.

З Італії актриса вже повернулася додому до Нью-Йорка, оскільки вчора її помітили на вулиці в районі Сохо.

Знаменитість була одягнена дуже просто і лаконічно, адже поєднав білі широкі джинси-кюлоти з чорним блейзером і білою футболкою. Також в образі були присутні сірі біркенштоки, коричнева сумка, яку вона носила через плече та стильні окуляри із зеленими лінзами.

Джуліанна Мур / © Getty Images
Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

Чи били це знімання чергового фільму, чи Джуліанна просто йшла кудись у своїх справах наразі невідомо.

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