У блейзері та джинсах: стильний вихід Єви Лонгорії

Єва Лонгорія вийшла у світ у простому, але стильному аутфіті.

Акторка та членкиня ради Школи кіно- та телевиробництва Roybal Єва Лонгорія разом із колегою Альберто М. Карвалью відвідали Навчальний центр Едварда Ройбала у Лос-Анджелесі, де зібралися, щоб відповідати на запитання учнів.

Єва приїхала на зустріч у подовженому бежевому блейзері, під який одягла чорну кофту та сині джинси з високою талією. У зірки було розпущене і укладене локонами довге волосся, на шиї був золотий ланцюг, на обличчі насичений макіяж з акцентом на очі і рожевим блиском нафарбувала губи.

Єва Лонгорія та Альберто М. Карвалью / Фото: Getty Images

Єва доповнила свій образ кількома золотими каблучками на пальцях, а також зробила манікюр у відтінку металік.

А нещодавно 47-річну зірку "Відчайдушних домогосподарок" фотографи заскочили на вулицях Лос-Анджелеса. У повсякденному житті акторка мала дуже стильний вигляд і теж була в джинсах та блейзері, але світлішого відтінку.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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