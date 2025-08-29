- Дата публікації
У блейзері та джинсах: стильна Джулія Робертс в об’єктивах папараці у Венеції
Джулія Робертс вже кілька днів перебуває у Венеції, де відбувається Міжнародний кінофестиваль.
Акторку сфотографували, коли вона прибула до Палаццо дель Казіно для фотосесії фільму «Після полювання» у межах 82-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.
Одягнена 57-річна акторка була у смугасту сорочку, синій подовжений блейзер та темно-сині прямі джинси, а взула туфлі на підборах. У зірки на плечі була об’ємна сумка, волосся розпущене та укладене легкими хвилями, на обличчі окуляри від сонця у бордовій пластиковій оправі. Джулія була рада побачити фотографів і вітала їх усмішкою.
Роберт на фестивалі від самого першого дня. Декількома днями раніше її заскочили в шортах чорного кольору, чорному топі і великою чорною сумкою Celine в руках з колекції весна-літо 2026.
Також вона була взута в снікерси від Superga і одягла сонцезахисні окуляри.