Шоу-бізнес
45
1 хв

У блейзері та джинсах: стильна Джулія Робертс в об’єктивах папараці у Венеції

Джулія Робертс вже кілька днів перебуває у Венеції, де відбувається Міжнародний кінофестиваль.

Ольга Кузьменко
Джулія Робертс

Джулія Робертс / © Getty Images

Акторку сфотографували, коли вона прибула до Палаццо дель Казіно для фотосесії фільму «Після полювання» у межах 82-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Одягнена 57-річна акторка була у смугасту сорочку, синій подовжений блейзер та темно-сині прямі джинси, а взула туфлі на підборах. У зірки на плечі була об’ємна сумка, волосся розпущене та укладене легкими хвилями, на обличчі окуляри від сонця у бордовій пластиковій оправі. Джулія була рада побачити фотографів і вітала їх усмішкою.

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Роберт на фестивалі від самого першого дня. Декількома днями раніше її заскочили в шортах чорного кольору, чорному топі і великою чорною сумкою Celine в руках з колекції весна-літо 2026.

Також вона була взута в снікерси від Superga і одягла сонцезахисні окуляри.

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

45
