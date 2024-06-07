У блейзері та шкіряних лосинах: стильна Кейт Вінслет прийшла на захід

У Лос-Анджелесі, в Paramount Theater, відбувся захід присвячений серіалу "Режим", в якому Кейт Вінслет зіграла головну роль. З'явилася вона на цій події в незвичайному для себе образі, оскільки поєднувала шкіряні лосини та білий трохи вільний блейзер.

Кейт Вінслет / Фото: Getty Images

Носила блейзер у цьому образі акторка у поєднанні також із чорним топом та туфлями, які спереду прикрашали невеликі квіти. Також вона уклала волосся з легкі локони, зробила макіяж і одягла золоті прикраси — кілька ланцюжків з підвісками, браслети та годинник.

"Режим" — мінісеріал, який розповідає історію авторитарного режиму, що руйнується, яким править жінка на ім'я Олена Вернем. Через тривалий час проведеного у стінах свого палацу вона стає все більш параноїдальною та нестабільною, що в результаті призводить до розколу.

А ось згадуючи попередні вбрання акторки, то можна відзначити, що цей її блейзер дуже схожий на той, який вона носила на заході Vogue World восени минулого року. Тоді вбрання вона поєднала з бежевим, з-за чого створювалося враження, що Кейт одягла жакет на голе тіло.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Читайте також: