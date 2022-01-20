У блейзері та сукні-комбінації: Емілі Ратаковски продефілювала подіумом

У Парижі, в межах Тижня моди, відбувся показ бренду Ami, заснованого дизайнером Александром Матіуссі.
Однією запрошеною для показу моделей стала американка Емілі Ратаковскі. Подіумом дівчина пройшлася в блейзері, який поєднувався з шовковою мінісукнею комбінації. Доповнили образ дівчини туфлі на високій платформі, маленька сумка та червоний манікюр.
Окрім Емілі на подіум вийшла і супермодель Летиція Каста, яка закрила шоу. Для Летиції цей вихід на подіум став першим протягом останніх двох років.
А що стосується самої колекції, стиль всіх вбрань був досить еклектичним, а натхненням для неї Матіуссі черпав у міських мешканців, що пересуваються на метро. Саме тому показ проводився у павільйоні, стилізованому під станцію метро.
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