У блейзері та з зеленою сумкою: стильна Марго Роббі після показу фільму

Фільм, який вона так активно рекламує, буде оповідати про "золоту еру" Голлівуду 1920-х років.

Акторка Марго Роббі та її колега Бред Пітт взяли участь у спеціальному показі фільму "Вавилон" у Нью-Йорку.

Після заходу Марго сфотографували, коли вона залишала кінотеатр AMC Lincoln Square. На знаменитості були стильні широкі джинси від Bottega Veneta, смугастий блейзер та біла майка.

З аксесуарів Марго віддала перевагу золотій прикрасі на шиї, зеленій сумці Bottega Veneta з плетінням та бордовим туфлям. На обличчі акторка мала досить стриманий макіяж.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Повідомляється, що фільм режисера Дем'єна Шазелла триватиме три години, а сам він назвав фільм "найскладнішою річчю, яку він коли-небудь робив".

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