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У блейзері за 6 тисяч доларів: стильна Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала показ Valentino

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1084
Час на прочитання
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У блейзері за 6 тисяч доларів: стильна Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала показ Valentino

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

35-річна модель стала гостею показу Valentino Haute Couture сезону весна-літо 2023 року на Паризькому тижні моди.

На шоу Розі приїхала в блейзері від Valentino пудрового кольору з пір'ям на рукавах, вартість його становить 6480 доларів. Під блейзером у моделі була обтисла кофта в тон, і вона одягла широкі штани зі стрілками і підібрала до аутфіту гостроносе взуття. Клатч у руках моделі також був підібраний у тон її аутфіту.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Розі зібрала волосся в низький пучок, зробила мінімалістичний макіяж очей, нанесши на повіки трохи тіней і нафарбувавши вії, а на губи додала коричневу помаду. На шиї у Гантінгтон-Вайтлі було золоте кольє, а у вухах – золоті сережки-кільця.

Також раніше Розі відвідувала вечірку Дому Gucci, вона відбулася в паризькому готелі Ritz. Тоді модель була в чорній сукні міді та взутті на шнурівці та високих підборах.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1084
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