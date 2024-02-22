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У блідо-рожевій білизні з гартерами: британська телезірка показала пікантні фото в ліжку

У блідо-рожевій білизні з гартерами: британська телезірка показала пікантні фото в ліжку

У блідо-рожевій білизні з гартерами: британська телезірка показала пікантні фото в ліжку

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі обожнює фотографуватися у сексуальних білизняних комплектах.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові гарячі знімки.

На них жінка постала у новому комплекті мереживної білизни – блідо-рожевому з квітковою вишивкою, мереживом на ліфі і гартерами.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя спокусливо позувала на ліжку, демонструючи сексуальні форми.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Вона зробила укладання з локонами і макіяж із накладними довгими віями.

Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі з'явилася у фотоблозі у білому мереживному бюстгальтері, таких самих стрингах, поясі з підтяжками і панчохах із мереживом.

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