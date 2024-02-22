У блідо-рожевій білизні з гартерами: британська телезірка показала пікантні фото в ліжку

Глоя Феррі обожнює фотографуватися у сексуальних білизняних комплектах.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові гарячі знімки.
На них жінка постала у новому комплекті мереживної білизни – блідо-рожевому з квітковою вишивкою, мереживом на ліфі і гартерами.
Глоя спокусливо позувала на ліжку, демонструючи сексуальні форми.
Вона зробила укладання з локонами і макіяж із накладними довгими віями.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі з'явилася у фотоблозі у білому мереживному бюстгальтері, таких самих стрингах, поясі з підтяжками і панчохах із мереживом.
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