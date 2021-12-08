У блискучих луках з акцентом на декольте: Голлі Беррі та Cardi B на People's Choice Awards

У блискучих луках з акцентом на декольте: Голлі Беррі та Cardi B на People's Choice Awards

Акторка Голлі Беррі обрала дуже пікантний аутфіт для чергової появи на публіці.

Вчора вночі знаменитість відвідала церемонію вручення премій "People's Choice Awards". Голлі отримала премію в категорії "Народна ікона", на сцені нагороду їй вручала хіп-хоп виконавиця Cardi B. Голлі була одягнена в блискучий комбінезон, розшитий паєтками і підкреслював її пишне декольте. На грудях у зірки була розстебнута блискавка, також блискавки були розстебнуті на штанинах.

Cardi B та Голлі Беррі / Getty Images

Зірка доповнила образ сережками-висячками, кількома каблучками та гарним манікюром. Волосся вона зібрала у високий пучок і зробила вечірній макіяж.

Голлі Беррі / Associated Press

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Cardi B мала не менш привабливий вигляд. Вона одягла яскраво-рожеву сукню з паєтками SOL by Irena Soprano, створену спеціально для цього випадку з мерехтливими рожевими паєтками та вирізом у вигляді корсета у формі серця. Зірка розпустила і накрутила довге чорне волосся і зробила дуже виразний макіяж із пишними віями.

Голлі Беррі / Associated Press

Також церемонію відвідали Скарлетт Йоганссон, Кім та Глоє Кардашян, Кріс Дженнер, Крістіна Агілера та багато інших зірок.

Голлі Беррі / Associated Press

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