У блискучих шкіряних штанах: Брук Шілдс прийшла на презентацію документального фільму про себе

Прем'єра документального фільму "Красуня: Брук Шілдс" відбулася на кінофестивалі "Санденс" учора, 21 січня.

Очікується, що фільм буде дуже цікавим. Акторка, якій зараз 57 років, розпочала свою кар'єру в середині 70-х ще дитиною. У 1975 році, будучи десятирічною, Брук Шілдс знялася для "Playboy" повністю оголеною. Вона також стала наймолодшою моделлю на обкладинці "Vogue" і знялася у провокаційній рекламі рекламі джинсів Calvin Klein, будучи неповнолітньою.

У фільмі "Блакитна лагуна", який зробив її по-справжньому знаменитою, Брук знялася у 15-річному віці. У стрічці були дуже відверті сцени за її участю.

Природно, у документальному фільмі тема сексуалізації дитини буде порушена. Вже зараз відомо, що у картині Шілдс розповідає про зґвалтування, яке пережила після закінчення коледжу.

На презентацію фільму про себе зірка прийшла у стриманому чорно-білому образі. Брук одягла штани з чорної лакованої шкіри з розрізами на внутрішній стороні штанин, білу блузу з чорним жакетом та вузьку чорну краватку. Зверху вона одягла стильну коротку дублянку, але потім позувала без неї.

Брук Шілдс / Фото: Associated Press

Акторка позувала для портрета в окулярах і без них. Розпущене волосся було вкладене м'якими хвилями.

Брук Шілдс / Фото: Associated Press

Акцент у макіяжі було зроблено на темно-червоній помаді.

Брук Шілдс / Фото: Associated Press

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