У блискучих стрингах та з наклейками на сосках: Діта фон Тіз показала фото з еротичного шоу

У блискучих стрингах та з наклейками на сосках: Діта фон Тіз показала фото з еротичного шоу

49-річна діва бурлеска відкрила завісу свого еротичного шоу, в якому вона танцює у відвертому аутфіті.

Діта фон Тіз опублікувала в Instagram серію знімків зі свого еротичного шоу.

Бурлеск-діва позувала у величезному келиху для шампанського, прикрашеному камінням Swarovski, з водою. Вона спокусливо звивалася, демонструючи сексуальне тіло. Фото можна переглянути за цим посиланням.

У келиху було велике червоне серце-мочалка, яке вона піднімала над собою і стискала, щоб на неї текла вода.

Образ фон Тіз був відвертим. На ній були стринги, розшиті стразами Swarovski. Соски Діта заклеїла наклейками із золотистими стразами. Свій образ вона доповнила фірмовою ретрозачіскою та насиченим макіяжем із червоною помадою. У вухах були сережки з камінчиками.

Раніше Діта під час свого еротичного шоу позувала топлес на величезній помаді.

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