У блискучих сукнях із сексуальним декольте: грузинська співачка в ефектних луках виступила у Києві

Теона Контрідзе вперше виступила у Києві.

У столиці відбувся перший великий концерт грузинської джазової діви Теони Контрідзе. Публіка дуже тепло зустріла артистку, яка весь вечір тішила їх своїм чудовим виконанням пісень, харизмою та енергійними танцями.

Теона Контрідзе/Прес-служба

З перших композицій зал співав в унісон з Контрідзе, а потім і зовсім партер перетворився на танцпол.

Теона Контрідзе/Прес-служба

Під час концерту Теона розповідала історії з життя та ділилася своїми думками.

Теона Контрідзе/Прес-служба

"Улюблений мій Києве, кохана наша Україно! Дякую всім і кожному від імені всього нашого колективу. Відчуваю абсолютну любов до вас. Не вистачить слів, щоб описати це почуття глибинного спокою та щастя. Це було більше ніж музика, більше ніж кабаре, більше ніж концерт. Дякую вам, дякую, мої дорогі! Ми пробралися до вас, це трапилося...", — сказала Теона.

Теона Контрідзе/Прес-служба

Теона Контрідзе/Прес-служба

Цього вечора артистка продемонструвала два ефектні образи: у сукні з торочкою кольору фуксії та з сексуальним декольте, а також у блискучій зеленій сукні зі сміливим декольте. Кожна з них важила понад п'ять кілограмів.

Теона Контрідзе/Прес-служба

Теона Контрідзе/Прес-служба

Теона Контрідзе/Прес-служба

Під час виступу Теона зняла свої блискучі туфлі на шпильках і почала танцювати на сцені босоніж. Це ще більше завело глядачів.

Теона Контрідзе/Прес-служба

На превеликий подив публіки, Контрідзе представила онука першого виконавця пісні "Чорнобривці", українського оперного та естрадного співака Костянтина Огнєвого – саксофоніста Костянтина Саф'янова, який працює у колективі співачки. Музикант зіграв "Чорнобривці" на саксофоні — мелодійне звучання нової інтерпретації пісні підкорило слухачів до сліз.

Теона Контрідзе/Прес-служба

Співачка багато спілкувалася з публікою, приймала квіти та подарунки від шанувальників, робила компліменти глядачам. Теона виконала пісні зі свого нового альбому "Анти хит".

Коли Теона вирішила акапельно співати з публікою, у залі трапилася справжня магія – глядачі в унісон із неймовірною силою та найкрасивішою інтонацією повторювали все за артисткою.

Теона Контрідзе/Прес-служба

"Я для себе відзначила особливість київської публіки — фантастичну музичність! Дивна ритмічна реакція, здатність повторити будь-яку музичну схему, яку я співала для повторення. До того ж повторити ідеально і навіть періодично у два голоси. Наша особиста зустріч-знайомство з публікою пройшла пристрасно, сентиментально, пізнавально, любовно і по-дружньому", — із захопленням поділилася Теона.

Теона Контрідзе/Прес-служба

Концерт грузинської співачки відвідали Соломія Вітвіцька, Вероніка Дідусенко, Наталія Холоденко, Анна Трінчер, Слава Соломко, Олена Філонова, Софія Єгорова та інші знаменитості.

Соломія Вітвіцька/Прес-служба

Вероніка Дідусенко/Прес-служба

Наталія Холоденко/Прес-служба

Артистка двічі виходила на біс. Контрідзе зізналася, що мріяла про таку зустріч із українською публікою і хоче, щоб незабаром відбулося продовження її концертів і в інших містах України, та у Києві також знову.